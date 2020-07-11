Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.01
$
71.15
80.11
80.40
Прогноз
13.07 – 20.07
$
71.00
79.52
Индексы и котировки Brent
43.27
+0.25 Золото
1799.21
–0.01 РТС
1234.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.07
1.1301
+0.0083
26.06
1.1218
07.07
29.06
15.06

В России определили востребованные после пандемии профессии 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
В РФ назвали востребованные после пандемии профессии
Фото: РИА Новости
Определены профессии, которые окажутся востребованными после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. О результатах исследования российского Института прогрессивного образования в субботу, 11 июля, пишет RT.
Как и в разгар пандемии, востребованными окажутся медицинские работники, считают эксперты института. Также прежним останется спрос на курьеров, водителей, удаленных менеджеров и операторов колл-центров.
В коммерческом секторе будут востребованы антикризисные менеджеры, а также сотрудники, умеющие перестраивать работу компании под новые стандарты. Среди последних различные представители сферы IT, а также специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.
Помимо этого, многие компании будут нанимать менеджеров по продажам для восстановления спроса на свою продукцию, уверены эксперты института.
Из-за восстановления активности в жилищном строительстве, роста числа инфраструктурных проектов, а также увеличения спроса на строительство загородных домов не останутся без работы строители, считают исследователи. Также они уверены, что быстро смогут найти работу полицейские, охранники, а также сиделки и няни.
Кроме того, в работе отмечается, что многие люди решили инвестировать в собственное развитие, что подтолкнет спрос на разного рода преподавателей, коучей и психологов.
Ранее сообщалось, в июне работодатели активнее стали искать новых сотрудников. Число компаний, которые разместили объявления на сервисе «Работа.ру», увеличилось в 1,5 раза, по сравнению с маем. Самое большое число вакантных мест появилось в сфере образования и госслужбы, прирост составил 24,9 процента. Помимо этого, доля уникальных вакансий выросла на 16 процентов.
Видео дня. PayPal прекратит внутренние переводы в России
Последние новости
В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 720 тысяч Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 720 тысяч В России определили востребованные после пандемии профессии В России определили востребованные после пандемии профессии
Комментарии 1
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Две страны приготовились перейти на евро
Две страны приготовились перейти на евро
Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля
Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Раскрыты риски при проведении деноминации рубля
00:27
Раскрыты риски при проведении деноминации рубля
Экономика
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
03:49
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение