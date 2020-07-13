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Кредитный лимит в РФ в мае снизился почти на 3% 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Кредитный лимит в России снизился почти на 3%
Фото: ТАСС
Средний лимит по кредитным картам в РФ снизился в мае на 2,7% по сравнением с аналогичным периодом прошлого года, до 63,3 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"С помощью такого инструмента, как лимиты по кредитным картам, банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском. При этом важно отметить, что в последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне", — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
В организации отмечают изменение среднего лимита по регионам. Так, если в традиционно наиболее кредитно-активных регионах таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, произошло снижение показателя, то в ряде других субъектов федерации наблюдается рост.
По сравнению с показателями мая прошлого года, в мае 2020 года снижение кредитного лимита отмечен в Республике Крым (-34,9%), Москве (-17,2%), Московской области (-14,5%) и Санкт-Петербурге (-14,1%). Наибольший рост лимитов произошел в Оренбургской области (+33,0%), Хабаровском крае (+17,4%), а также Омской (+16,0%) и Иркутской (+14,5%) областях.
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