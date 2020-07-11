Данные банковских мошенников предложили передавать жертвам 

В Ассоциации банков России (АБР) подготовили законопроект, позволяющий передавать персональные данные укравших деньги мошенников их жертвам. Об этом сообщает РИА Новости

Это необходимо, чтобы жертва могла подать в суд. Иск в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства позволяет арестовать имущество ответчика, но подать такой иск без ФИО и места жительства ответчика не получится. Пока эти данные являются банковской тайной.

Также организация предложила замораживать переводы, полученные предполагаемыми злоумышленниками, на 25 дней.

В АБР сочли, что действующие законы не позволяют бороться с мошенниками в полной мере. В частности, сейчас сомнительный платеж замораживают всего на два рабочих дня.

АБР предложила дать банку получателя право блокировать его средства, если банк плательщика оспорил перевод. Также в ассоциации считают, что пострадавшие от действий мошенников должны получать документы, позволяющие надолго заблокировать средства для исполнения судебного решения или приговора.

В ближайшее время АБР будет обсуждать законопроект с банками и госорганами, окончательный вариант планируют подготовить к осени.