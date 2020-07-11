Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию

Состоятельные россияне в период коронавирусной пандемии активно пользуются бизнес-джетами, пишет Forbes

Для зажиточных россиян это стало единственным средством добраться до своей зарубежной недвижимости. Стоимость перелета до Ниццы или Кипра в 20-30 тысяч евро не смущает владельцев крупных капиталов.

Арендовать джет и улететь в Сочи или Крым сегодня стоит 20 тысяч евро, в Ниццу, Лондон или Женеву — 18 тысяч. В период пандемии также набирает популярность услуга джет-шеринга: несколько человек снимают борт сообща.

При этом агенты по элитной недвижимости говорят, что богатые россияне по-прежнему предпочитают проводить отдых в странах НАТО и княжестве Монако.