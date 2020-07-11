Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.01
$
71.15
80.01
80.40
Прогноз
13.07 – 20.07
$
70.44
79.42
Индексы и котировки Brent
43.27
+0.25 Золото
1799.21
–0.01 РТС
1234.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.07
1.1301
+0.0083
26.06
1.1218
07.07
29.06
15.06

Кудрин пожалел о повышении налогов 

Lenta.ru 2 часа назад
Кудрин пожалел о повышении налогов
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин в ходе лекции перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ) выразил сожаление в связи с недавно принятым решением о повышении некоторых налогов в России. Трансляция лекции велась на YouTube-канале РЭШ.
Кудрин, по его словам, спокойно отнесся к повышению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с заработком свыше пяти миллионов рублей в год.
«Свою историческую роль она [плоская шкала налогообложения] сыграла, свою задачу выполнила. Я понимал, что есть и другие настроения в обществе», — отметил он, добавив, что большого экономического смысла в повышении НДФЛ для отдельной категории плательщиков нет и оно имеет политический характер.
При этом бывший министр негативно оценил введение налога на доходы с банковских вкладов, превышающие миллион рублей при ставке, равной ключевой ставке ЦБ, а также планируемую отмену льготных ставок на дивиденды и проценты, выплачиваемые российскими компаниями в другие юрисдикции.
«Насчет других налогов я сожалею: они снижают стимулы к сбережениям, ухудшают отношения с другими странами. Это ухудшение инвестиционного климата», — отметил Кудрин.
По его словам, принятые меры не принесут ощутимого дохода бюджетам разных уровней, но могут «создать нервозность у предпринимателей». Отдельный риск связан с готовящимся разрывом двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, которые Россия ранее заключала с большим количеством стран.
«Если правительство обещало не снижать налоги, нужно потерпеть и накопить доверие [общества и бизнеса]», — заключил Кудрин.
О решении повысить НДФЛ для состоятельных граждан, отменить льготы по налогам на трансграничные проценты и дивиденды, а также ввести налог на доход по банковским вкладам президент Владимир Путин объявлял в ходе весенних обращений к россиянам в связи с развитием пандемии коронавируса. Такие меры он объяснял потребностью бюджета в дополнительных доходах.
С 2000 по 2011 годы Кудрин занимал должность министра финансов. За это время он не раз получал международные награды и признавался лучшим министром финансов среди европейских стран. Одним из его главных достижений считается создание механизма резервных фондов и реализация единой системы сбора нефтегазовых доходов. После отставки занимался научной деятельностью, в 2018 году был назначен главой Счетной палаты. Также входит в руководство нескольких российских профильных вузов, включая РЭШ.
Видео дня. PayPal прекратит внутренние переводы в России
Последние новости
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала
Комментарии
Личный счет , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Счетная палата , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две страны приготовились перейти на евро
Две страны приготовились перейти на евро
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля
Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Эксперт раскрыл будущее рубля
00:41
Эксперт раскрыл будущее рубля
Экономика Недвижимость
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
Российский газ оказался не нужен Турции
03:19
Российский газ оказался не нужен Турции
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение