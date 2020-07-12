Пандемия ухудшила платежную дисциплину россиян

В период действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, россияне стали чаще допускать просрочки по ипотечным кредитам, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как выяснили аналитики, в мае число просроченных ипотечных ссуд выросло на 36 процентов, до 79 тысяч по сравнению с мартом. Из этого числа 44 процента относятся к так называемой «молодой просрочке», сроком не более месяца.

Как полагает глава «Эквифакса» Олег Лагуткин , данный показатель может несколько вырасти в ближайшие месяцы.

Центробанк подтверждает, что самые высокие показатели первой просрочки по ипотеке пришлись на апрель и первую половину мая — это связано с введением коронавирусных ограничений.

При этом ЦБ ведет статистику только по просрочке свыше 90 дней — данный показатель вырос в июне на два процента относительно марта и на 3,6 процента с начала года, пишут «Известия».

Ранее финансовый эксперт объяснила, как поступить при трудностях с выплатой кредита.