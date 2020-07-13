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Раскрыт новый способ кражи денег у россиян 

Алиса Селезнёва и ещё 21 1 час назад
Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая не содержит определенных сведений о виде заработка. Об этом РИА Новости рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
По его словам, мошенники учли, что во время пандемии многие люди работали дома удаленно.
«Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», — рассказал он.
Представитель Центробанка пояснил, что сейчас мошенники просто играют на желании человека стать богаче, а как именно — оставляют «за кадром».
В ЦБ России подсчитали, что за время пандемии объем таких безадресных объявлений превысил даже традиционную рекламу финансовых услуг и «от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых».
Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что россиянам возвращается только 15% от общей суммы украденного мошенниками со счетов россиян. Это связано с тем, что люди часто сами выдают свои данные злоумышленникам, банк в таких случаях имеет право не возвращать деньги.
Комментарии 33
Личный счет , Видео , Другое , Валерий Лях , Центральный банк России , РИА Новости
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