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Трудовые права работников на удалёнке предлагают защитить законом 

Парламентская газета и ещё 6 2 часа назад
«Право быть офлайн» на удаленке защитят законом
Фото: ТАСС
Работники, временно переведённые на удалённую работу в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами, получат гарантии сохранения зарплаты и соблюдения режима труда. Такой законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении на одном из ближайших заседаний.
Пандемия привела к масштабному распространению режима удаленной работы и выявила проблемы российского трудового права. Авторами законопроекта, который должен отрегулировать отношения работодателя и сотрудника на удалённом режиме работы, выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, первый зампредседателя фракции Андрей Исаев, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко и первый зампредседателя думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
Документ дополняет и детализирует положения Трудового кодекса, посвященной особенностям удаленной работы. В законопроекте содержатся нормы относительно рабочего времени и отдыха работников на удаленке, в частности их «право быть офлайн». Документом также устанавливается и возможность компенсации расходов удаленных работников.
«Принятие изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности», — говорится в пояснительной записке.
Законодатели предложили выделить три вида удалённой работы: постоянная дистанционная удалённая работа, временный перевод на удалённую работу и комбинированная работа, когда работник может частично работать в офисе, на стационарном рабочем месте, частично находиться на удалёнке.
«Мы прекрасно понимаем, что в трудовых отношениях работник является слабой стороной, и поэтому нормы Трудового кодекса должны в первую очередь защитить права и интересы работников, но при этом учитывать законные экономические интересы работодателей», — ранее сказал глава парламентской фракции «Единая Россия» и один из авторов проекта закона Сергей Неверов.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Турчак , Валентина Матвиенко , Андрей Клишас , Сергей Неверов , Михаил Тарасенко , Вячеслав Володин , Андрей Исаев , Инна Святенко , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству
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