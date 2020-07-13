«Право быть офлайн» на удаленке защитят законом

Работники, временно переведённые на удалённую работу в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами, получат гарантии сохранения зарплаты и соблюдения режима труда. Такой законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении на одном из ближайших заседаний.

Документ дополняет и детализирует положения Трудового кодекса, посвященной особенностям удаленной работы. В законопроекте содержатся нормы относительно рабочего времени и отдыха работников на удаленке, в частности их «право быть офлайн». Документом также устанавливается и возможность компенсации расходов удаленных работников.

«Принятие изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности», — говорится в пояснительной записке.

Законодатели предложили выделить три вида удалённой работы: постоянная дистанционная удалённая работа, временный перевод на удалённую работу и комбинированная работа, когда работник может частично работать в офисе, на стационарном рабочем месте, частично находиться на удалёнке.