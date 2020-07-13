Россиянам вернут расходы за самоизоляцию

Минтруд поддержал проект поправок в Трудовой кодекс об удалённом режиме, предусматривающий компенсацию расходов на электроэнергию и за использование компьютерной техники. Документ (есть в распоряжении NEWS.ru) также призван защитить право дистанционных сотрудников не находиться на связи круглосуточно.

До периода дистанционного локдауна в России трудилось примерно 30 тысяч человек в качестве фрилансеров. После того как по стране стал распространяться Covid-19, количество работников на удалёнке возросло до пяти миллионов человек. После старта режима самоизоляции россияне увеличили использование электричества примерно на 10%, при этом в промышленности оно снизилось на 6%.

Проект закона о регулировании удалённой работы в нижнюю палату парламента внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин , спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , а также группа депутатов и сенаторов. Новеллы дополняют и детализируют положения главы 49.1 ТК РФ, которая посвящена специфике регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, которые касаются «границ» рабочего времени и отдыха «удалённых» работников, регламентирует типы дистанционной занятости и основания для их применения. Главным образом, документ устанавливает порядок компенсаций расходов, возникших у сотрудников из-за работы на дому.

В коллективных договорах, локальных нормативных актах, принимаемых с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации, — сказано в проекте закона.

Новыми правилами оговаривается заключение трудового договора о дистанционной работе и соглашения об изменении его условий путём обмена электронными документами. В качестве места заключения такого договора указано место расположения работодателя. Для расторжения трудового договора об «удалёнке» устанавливаются общие основания, которые предусмотрены Трудовым кодексом, но не самим договором по «старым» правилам.

В настоящее время министерство труда уже поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой, об этом «Известиям» сообщили источники в ведомстве. Чиновники выразили поддержку подготовленным поправкам в ТК. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда, принятие изменений в Трудовой кодекс, которые регулируют удалённую работу, закрепит новые права и обязанности работника и работодателя и конкретизирует рабочее время и время отдыха.

В своём отзыве на инициативу Минтруд отметил, что авторам законопроекта необходимо уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия». Кроме того, в учреждении сочли нужным дополнить проект перечнем последствий, которые возникают при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы.

Важно упомянуть, что по общему правилу статьи 188 ТК РФ уже предусматривает компенсацию за использование личного имущества работника в интересах работодателя. Несмотря на то, что выплата компенсации является обязанностью работодателя, размер возмещения определяется соглашением сторон. Если такого соглашения нет, а работник использовал имущество с согласия работодателя, работодатель в любом случае обязан произвести компенсирующие выплаты.

Руслан Аллалыев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова

На практике споры возникают вокруг наличия или отсутствия чёткого согласия работодателя. Если его не было или доказать это не представляется возможным, то и на компенсацию можно не рассчитывать. Даже если предположить, что все работодатели издадут локальные акты или добавят это положение в коллективные договоры, краеугольным камнем станет вопрос относительно процедуры расчёта данной компенсации.

По словам Аллалыева, будущая норма также носит диспозитивный характер, и при отсутствии давления со стороны профсоюзных организаций правила игры будет устанавливать работодатель. В посткризисных условиях, вероятнее всего, справедливую компенсацию будет получать совсем незначительный процент сотрудников, уверен специалист.

Как будет реагировать бизнес

Если говорить о чисто производственных затратах (электричество, связь, амортизация техники), то у бизнеса на это есть деньги, полагает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов . Организация работы офисного места (с учётом аренды помещений) в любом случае обходится дороже. В Москве эта сумма составляет до 600 тысяч в год за каждого линейного сотрудника.

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Иначе говоря, отказ от офиса (или сокращение размера помещений) позволяет работодателю за счёт высвободившихся издержек обеспечить работников всем необходимым на дому. Другое дело, что не во всех сферах это сработает. Есть отрасли, у которых предел экономии давно достигнут. Например, это колл-центры, нанимающие людей на работу из дома. Им просто некуда больше ужиматься.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова , отечественный работодатель не заинтересован в сокрытии этих затрат и выплат, поскольку они должны учитываться в расходах предприятия и, следовательно, не облагаются налогами.

Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС:

Наоборот, при определённых обстоятельствах, в рамках неких «серых» схем, бизнес может пытаться формально прикрывать, списывать на это направление какие-либо свои доходы.

Критерии расплаты за удалёнку

Но реально ли обосновать расходы на электричество для удалёнки и для дома? Каким должен быть критерий? По мнению Емельянова обосновать их вполне реально, поскольку есть проторенный зарубежный опыт — компании компенсируют расходы на покупку цифровой техники, оплату электричества и связи.

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Выделить из общего чека на потребление энергии один компьютер и пару телефонов не сложно — чисто математически, по аналогии с тем, как рассчитываются командировочные или соцпакет на питание в столовой. Доплата на скорость интернета или безлимитную телефонную связь тоже не проблема.

Но стоит оговориться, что в мире эта практика широко не прижилась, уточняет эксперт. По крайней мере пока. И в России тот закон, который сейчас принимают, он представляет собой только платформу для договора с работником. А это значит, что никаких обязательств там нет. А значит будет, как в случае с другими соцпакетами: богатые компании будут включать эти пункты в договор, а бедные нет.

Вследствие этого могут начаться «войны» работников и работодателей при расчётах затрат, считает экономист из РАНХИГС.

Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС:

Это не исключено. Поэтому нужны согласованные и узаконенные способы удостоверения величины этих расходов —от, возможно, устных договоренностей до пересылки количественных показаний счётчиков и т. п. Этот вопрос пока открыт, и он носит не только организационный, но и во многом технический характер.

Без его решения рассматриваемая мера будет носить формальный характер, убеждён аналитик.

Есть ли альтернатива

Опрошенные специалисты замечают, что данную сферу невозможно отрегулировать никаким законом. Да и в этом нет особого смысла. К примеру, тот же ноутбук потребляет электричества рублей на 50-100 за весь месяц. Да и работник сам вряд ли заинтересован в том, чтобы усложнять себе жизнь отчётом из-за таких «эфемерных» мелочей. Ведь расходы на связь в большинстве случаев идут пакетом.

Любому работнику проще выкупить себе более дорогой тариф (для собственного удобства), чем согласовывать этот вопрос с работодателем. Возможно, лишь техника может стать серьезным камнем преткновения, полагают эксперты. Ряд специальностей могут требовать покупки мощных машин стоимостью 1,5-2 тысячи долларов (то есть существенно дороже, чем средний бытовой ноутбук).

И тут уже надомным работникам придется как-то решать этот вопрос для себя лично: либо иметь свой собственный рабочий компьютер и не быть привязанным к конкретной фирме, либо искать работу в тех местах, где его обеспечат качественной рабочей техникой.

Наконец, отметим, что способы компенсации предполагают и включают в себя самые разные варианты учёта затрат, оговорить которые до мелочей в проектах законов всё же затруднительно.