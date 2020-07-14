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Россияне массово откладывают выход на пенсию 

Мария Иванова и ещё 12 6 минут назад
Россияне откладывают получение пенсии
Фото: РИА Новости
За последние годы доля россиян, обращающихся за пенсией позже положенного срока, стремительно выросла. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).
В 2016 году 18,1 тысячи россиян подали заявления о назначении пенсии позже, чем могли, в 2017-м таких граждан было уже 25,4 тысячи (рост на 40,3 процента), в 2018 году — 30,5 тысячи (на 20,1 процента больше), а в 2019-м — 32,2 тысячи (плюс 5,6 процента).
По законодательству, люди, достигшие пенсионного возраста, могут отказаться от выплат на срок до десяти лет.
Как писал «Рамблер», в ПФР ранее рассказали, что россияне, решившие оформить пенсию позже положенного срока, смогут увеличить размер выплат почти в два раза.
Каждый год, отработанный после наступления пенсионного возраста, размер пенсии будет расти благодаря накоплению премиальных коэффициентов, которые ввели в 2015 году.
К примеру, если человек оформится как пенсионер через пять лет после наступления пенсионного возраста, его выплаты вырастут на 40 процентов.
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Комментарии 1
Личный счет , Маленькая пенсия , Работающие пенсионеры , Пенсионный фонд РФ
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