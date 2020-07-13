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«Авито»: россияне стали чаще перепродавать смартфоны 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Россияне стали чаще перепродавать смартфоны
Фото: depositphotos.com
Россияне во втором квартале 2020 года увеличили продажи мобильных телефонов на платформе "Авито" на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"По итогам второго квартала 2020 года на "Авито" продано на 13% больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена мобильного телефона в стране увеличилась на 7% за год и достигла отметки 10,1 тысячи рублей", — рассказали в компании.
При этом в Красноярске на "Авито" было продано на 45% больше телефонов, чем в прошлом году, а в Тюмени — на 33%. Несколько ниже динамика наблюдалась в Воронеже (рост продаж на 25%) и Ульяновске (плюс 20%).
"В Москве и Санкт-Петербурге, где рынок и так уже перенасыщен, продажи мобильных телефонов, напротив, максимально снизились (на 12% и 10% соответственно)", — отметили в "Авито".
Первое место по популярности среди всех телефонов на площадке занимают iPhone (44% от числа проданных устройств), их продажи таких устройств выросли на 17% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года. Второе место — у телефонов Samsung (доля — 17%), их продажи выросли на 5%, на третьем месте — Xiaomi (11% в продажах).
"Четвертое место по количеству продаж по итогам второго квартала 2020 года в стране занял бренд Huawei, на который также приходится чуть меньше 11% всех продаж. На пятом находится Nokia. Далее идут в порядке убывания Sony, Meizu, Lenovo, ASUS, ZTE. Доля каждого из этих брендов, однако, значительно ниже доли лидеров и не превышает 1-3%", — отметили в компании.
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Личный счет , Недвижимость , РИА Новости
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