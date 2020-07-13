Четверть россиян готовы отдать деньги мошенникам

Каждый четвертый россиянин, владеющий банковской картой, оказался готов предоставить мошенникам свои данные и открыть доступ к своим деньгам. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Опрос показал, что 27 процентов входят в группу риска и могут стать жертвами мошенников, поскольку готовы предоставить данные своих банковских карт, которые раскрывать нельзя, например, срок действия и CVV. В целом с попытками мошенничества в той или иной степени столкнулась треть респондентов. Чаще всего узнавать денные пытаются по телефону, используя социальную инженерию.

Также одна из популярных схем обмана — просьба перевести деньги якобы на помощь родственникам или оформления выигрыша. По данным опроса, жертвами мошенников стали 4 процента респондентов, остальные финансовых потерь не понесли.

Всероссийский опрос проводился в июле 2020 года. В нем участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет.