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Каждый четвертый россиянин оказался готов отдать свои деньги мошенникам 

Lenta.ru 2 часа назад
Четверть россиян готовы отдать деньги мошенникам
Фото: ТАСС
Каждый четвертый россиянин, владеющий банковской картой, оказался готов предоставить мошенникам свои данные и открыть доступ к своим деньгам. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Опрос показал, что 27 процентов входят в группу риска и могут стать жертвами мошенников, поскольку готовы предоставить данные своих банковских карт, которые раскрывать нельзя, например, срок действия и CVV. В целом с попытками мошенничества в той или иной степени столкнулась треть респондентов. Чаще всего узнавать денные пытаются по телефону, используя социальную инженерию.
Также одна из популярных схем обмана — просьба перевести деньги якобы на помощь родственникам или оформления выигрыша. По данным опроса, жертвами мошенников стали 4 процента респондентов, остальные финансовых потерь не понесли.
Всероссийский опрос проводился в июле 2020 года. В нем участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет.
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