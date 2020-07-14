Россияне получат выплаты за крепкий брак

Россияне, прожившие в браке десятки лет, смогут получить выплаты на юбилей свадьбы. Однако от региона к региону их размер существенно отличается, рассказал Life председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев

«Размер выплат устанавливается региональными законодательными актами. Так, в Питере, ХМАО и Удмуртии величина выплат составляет одну тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 000 рублей», — пояснил он.

При этом, по словам Соловьева, в ряде регионов существуют определенные условия для получения таких выплат, а в некоторых «золотая свадьба» вознаграждается только чествованием с символическим подарком.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что выплаты не назначаются автоматически. Для их получения необходимо обратиться в МФЦ.

«В столице единовременные выплаты в связи с празднованием юбилейных дат супружеской жизни назначаются одному из супругов. Сумма устанавливается правительством Москвы на дату юбилея супружеской жизни. Выплата назначается супругам, которые живут в столице, а также получают местную пенсию или пожизненное денежное содержание», — рассказала она.

Красовская отметила, что в 2020 году москвичи за 50 лет совместной жизни могут получить 21 120 рублей, за 55 и 60 лет — 26 400 рублей, а за 65 и 70 лет — 31 680 рублей.

«Рамблер» писал, что в России для ряда категорий граждан действуют льготы на оплату ЖКХ. В частности, право на компенсации по оплате «коммуналки» есть у людей с инвалидностью, ветеранов войны и труда. Частичные компенсации предусмотрены законом для военнослужащих, родственников погибших военных, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев Труда, кавалеров Орденов Славы, а также для врачей и учителей, работающих в селах, и малоимущих граждан.