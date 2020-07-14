Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.92
$
71.05
80.41
73.25
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
42.29
+0.74 Золото
1801.44
+0.23 РТС
1245.65
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1341
+0.0099
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

Россиянам заплатят за долгий брак 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россияне получат выплаты за крепкий брак
Фото: ТАСС
Россияне, прожившие в браке десятки лет, смогут получить выплаты на юбилей свадьбы. Однако от региона к региону их размер существенно отличается, рассказал Life председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.
«Размер выплат устанавливается региональными законодательными актами. Так, в Питере, ХМАО и Удмуртии величина выплат составляет одну тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 000 рублей», — пояснил он.
При этом, по словам Соловьева, в ряде регионов существуют определенные условия для получения таких выплат, а в некоторых «золотая свадьба» вознаграждается только чествованием с символическим подарком.
Трем категориям россиян повысят пенсии
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что выплаты не назначаются автоматически. Для их получения необходимо обратиться в МФЦ.
«В столице единовременные выплаты в связи с празднованием юбилейных дат супружеской жизни назначаются одному из супругов. Сумма устанавливается правительством Москвы на дату юбилея супружеской жизни. Выплата назначается супругам, которые живут в столице, а также получают местную пенсию или пожизненное денежное содержание», — рассказала она.
Красовская отметила, что в 2020 году москвичи за 50 лет совместной жизни могут получить 21 120 рублей, за 55 и 60 лет — 26 400 рублей, а за 65 и 70 лет — 31 680 рублей.
«Рамблер» писал, что в России для ряда категорий граждан действуют льготы на оплату ЖКХ. В частности, право на компенсации по оплате «коммуналки» есть у людей с инвалидностью, ветеранов войны и труда. Частичные компенсации предусмотрены законом для военнослужащих, родственников погибших военных, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев Труда, кавалеров Орденов Славы, а также для врачей и учителей, работающих в селах, и малоимущих граждан.
Комментарии 117
Личный счет , Иван Соловьев , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Европа готовит удар по российской промышленности
Европа готовит удар по российской промышленности
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение