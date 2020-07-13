У россиянки потребовали 30 млрд рублей за отопление

Жительница Самарской области получила счет за отопление в размере более 30 миллиардов рублей. Об этом в пресс-службе самарского филиала энергосбытовой компании «Энергосбыт Плюс» сообщили РИА Новости.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», жительница Самарской области сообщала в социальных сетях, что «Энергосбыт Плюс» выставила ей счет на 30 432 243 018 рублей 90 копеек.

«Счет на такую сумму компания не выставляла», — сообщили в ее самарском филиале сегодня.

Там назвали произошедшее ошибкой, возникшей на стороне платежного сервиса «Квартплата 24», — номер лицевого счета и начисления отобразились как сумма. В «Энергосбыте Плюс» заверили, что ошибка уже была исправлена.

На прошлой неделе «Аргументы и факты» сообщили, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) увеличились в России на 186% с 2005 года, причем практически каждый год рост тарифов опережал инфляцию. 1 июля 2019 года они выросли в среднем по стране на 4% при инфляции в размере 3%, а в 2020-м — на 4% при инфляции 2,4%.