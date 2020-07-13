Россияне одобрили повышение налогов 

Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные свежего опроса, опубликованные на сайте организации.

Результаты опроса показали, что 73 процента респондентов информированы о будущем повышении ставки НДФЛ для людей с годовым доходом пять миллионов рублей и выше. 32 процента из них заявили о высокой степени осведомленности по этому вопросу. При этом 27 процентов опрошенных впервые узнали о повышении налога, которое произойдет с января 2021 года.

63 процента респондентов рассказали, что поддерживают повышение НДФЛ. Среди хорошо информированных доля сторонников — 79 процентов. Среди причин одобрения назывались тезисы о том, что богатые должны платить больше (30 процентов опрошенных), средства пойдут на помощь детям и социальные нужды (19 процентов) и о справедливости решения (14 процентов).

12 процентов опрошенных заявили, что, скорее, не поддерживают решение о повышении налогов. В качестве аргументации своей позиции они называли усложнение жизни простых людей (29 процентов), и без того высокие налоги (23 процента), а также уверенность в том, что повышение ставки ни к чему не приведет (17 процентов).