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Удаленщикам могут компенсировать расходы 

Артём Кульша 2 часа назад
Удаленщикам могут компенсировать расходы
Фото: ТАСС
Граждане России, возможно, смогут получить компенсацию расходов, связанных с работой в удаленном режиме. Об этом сообщают «Известия».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», группа депутатов Государственной думы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко подготовили законопроект об удаленном режиме работы. В нем раскрываются его основные понятия и условия.
Также поправки, предложенные к внесению в Трудовой кодекс (ТК), дают возможность работникам поднять вопрос возмещения работодателем трат, связанных с работой в удаленном режиме, но не обязывают работодателей делать это.
16 июня проект закона был внесен в Госдуму.
Сегодня «Известия» сообщили, что Министерство труда и социальной защиты подготовило проект отзыва правительства на него. В нем сказано, что ведомство поддерживает документ в целом, но его авторам следует уточнить понятия «время взаимодействия» и «неприкосновенность времени отдыха» и добавить перечень последствий отказа работника от перехода на удаленный режим работы.
Видео дня. Россиян освободили от расходов на установку счетчиков
Комментарии
Личный счет , Валентина Матвиенко , Вячеслав Володин , Минтруд , Госдума , Совет Федерации , газета "Известия"
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