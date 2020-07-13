Удаленщикам могут компенсировать расходы 

Граждане России, возможно, смогут получить компенсацию расходов, связанных с работой в удаленном режиме. Об этом сообщают «Известия».

Также поправки, предложенные к внесению в Трудовой кодекс (ТК), дают возможность работникам поднять вопрос возмещения работодателем трат, связанных с работой в удаленном режиме, но не обязывают работодателей делать это.

16 июня проект закона был внесен в Госдуму.