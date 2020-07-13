Удаленщикам могут компенсировать расходы 

Граждане России, возможно, смогут получить компенсацию расходов, связанных с работой в удаленном режиме. Об этом сообщают «Известия».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», группа депутатов Государственной думы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко подготовили законопроект об удаленном режиме работы. В нем раскрываются его основные понятия и условия.
Также поправки, предложенные к внесению в Трудовой кодекс (ТК), дают возможность работникам поднять вопрос возмещения работодателем трат, связанных с работой в удаленном режиме, но не обязывают работодателей делать это.
16 июня проект закона был внесен в Госдуму.
Сегодня «Известия» сообщили, что Министерство труда и социальной защиты подготовило проект отзыва правительства на него. В нем сказано, что ведомство поддерживает документ в целом, но его авторам следует уточнить понятия «время взаимодействия» и «неприкосновенность времени отдыха» и добавить перечень последствий отказа работника от перехода на удаленный режим работы.