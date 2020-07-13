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Часть пенсионеров не получит надбавку в 279 рублей 

Артём Кульша 2 часа назад
Часть пенсионеров не получит надбавку в 279 рублей
Фото: РИА Новости
Пенсии многих работающих пенсионеров не вырастут 1 августа. Об этом заместительница председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова заявила «Ура.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что 1 августа размер пенсии работающих пенсионеров будет автоматически откорректирован в сторону увеличения в рамках закона «О страховых пенсиях» на не более чем три пенсионных балла, то есть максимум 279 рублей, так как в 2020 году пенсионный балл стоит 93 рубля.
«У многих и трех баллов нет», — заявила в тот же день Пискунова.
Она объяснила это тем, что многие работающие пенсионеры получают столь маленькую заработную плату, что никакие страховые пенсионные взносы с нее не удерживаются, и, следовательно, пенсия не может быть откорректирована с учетом поступивших средств.
Пискунова добавила, что все регионы России регулярно присылают Союзу пенсионеров предложение вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, Союз пенсионеров регулярно предлагает это правительству, но то отказывается.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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