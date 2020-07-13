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Миллионеры готовы поделиться деньгами ради борьбы с COVID-19 

Павел Тиунов 18 минут назад
Миллионеры захотели раздать свои деньги бедным
Фото: EPA
83 миллионера подписались под письмом, в котором попросили повысить им налоги ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Большинство инициативных богачей — американцы.
В письме, которое называется «Миллионеры за человечество», говорится, что состоятельные люди не лечат людей, не доставляют нуждающимся еду и не занимаются пополнением запасов продовольствия в городах. Однако авторы обращения подчеркивают, что у миллионеров есть деньги, которые понадобятся, чтобы оправиться от кризиса.
Богачи считают, что из-за коронавируса в ближайшее время бедными станут еще около 500 млн жителей Земли, а последствия пандемии будут ощущаться еще на протяжении нескольких десятков лет.
«В отличие от десятков миллионов людей по всему миру, нам не нужно беспокоиться о потере работы, домов или содержании семей. Обложите нас налогами. Это правильный выбор. Это единственный выбор», — говорится в письме.
Всего обращение подписали 83 человека: в частности, наследница Уолта Диснея Эбигейл Дисней, продюсер сериала о мистере Бине Ричард Кёртис, основатель марки мороженого Ben & Jerry’s Джерри Гринфилд и другие. Большинство подписавшихся — американцы. Кроме того к инициативе присоединились граждане Великобритании, Дании, Нидерландов и Германии.
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Личный счет , Уолт Дисней , Ричард Кертис
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