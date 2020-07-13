Миллионеры захотели раздать свои деньги бедным

83 миллионера подписались под письмом , в котором попросили повысить им налоги ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Большинство инициативных богачей — американцы.

В письме, которое называется «Миллионеры за человечество», говорится, что состоятельные люди не лечат людей, не доставляют нуждающимся еду и не занимаются пополнением запасов продовольствия в городах. Однако авторы обращения подчеркивают, что у миллионеров есть деньги, которые понадобятся, чтобы оправиться от кризиса.

Богачи считают, что из-за коронавируса в ближайшее время бедными станут еще около 500 млн жителей Земли, а последствия пандемии будут ощущаться еще на протяжении нескольких десятков лет.

«В отличие от десятков миллионов людей по всему миру, нам не нужно беспокоиться о потере работы, домов или содержании семей. Обложите нас налогами. Это правильный выбор. Это единственный выбор», — говорится в письме.