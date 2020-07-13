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Названы поднявшие зарплаты в пандемию регионы России 

Lenta.ru 29 минут назад
Названы поднявшие зарплаты в пандемию регионы России
Фото: РИА Новости
В марте и апреле 2020 года на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, официальные зарплаты сократились в 68 российских регионах, а не изменились или выросли — в 17-ти. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
В качестве регионов, где зарплаты подняты выше всего, называются Сахалинская область (плюс 6,9 процента в годовом выражении), Чукотский автономный округ (плюс 5,6 процента), Псковская (плюс 5,3 процента) и Волгоградская (плюс 5,1 процента) области.
Также положительную динамику показали Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Дагестан, Тува, Курганская область и Чечня.
Хуже всего ситуация обстоит в Удмуртии (минус 17,5 процента), в Пермском крае и Тюменской области (по минус 13,9 процента), в Краснодарском крае и Татарстане (по минус 13,6 процента). Также не менее чем на десять процентов зарплаты упали в Кемеровской области, республике Марий Эл, Кировской, Костромской и Владимирской областях.
В общей сложности за всю весну российский фонд оплаты труда снизился на 4,7 процента по сравнению с прошлой весной, до 6,8 триллиона рублей. Падение объема фонда зафиксировано Росстатом впервые за последние два десятилетия.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил в течение трех месяцев скорректировать национальные проекты и подготовить указы о целях национального развития. На совещании, после которого было принято такое решение, премьер Михаил Мишустин предложил перенести реализацию нынешних нацпроектов с 2024 года на 2030-й.
До этого в Минэкономразвития опровергли данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В ведомстве считают, что в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении.
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Личный счет , Недвижимость , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Росстат , Минэкономразвития , Lenta.ru
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