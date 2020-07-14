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Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Россияне описали идеальную работу
Фото: depositphotos.com
Жители России в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность и только потом хороший коллектив, говорится в сообщении сервиса подбора персонала "Работа.ру" и приложения для общения Viber, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании, проведенном в июле, приняли участие более 4,6 тысячи пользователей "Работы.ру" и 2,6 тысячи пользователей Viber из всех регионов страны.
"На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата — ее отметили 67% пользователей, второе место заняла стабильность — 58% респондентов, на третьем месте расположился хороший коллектив — этот пункт отметили 48% жителей России", — говорится в отчете.
Там отмечается, что немаловажными для "работы мечты" участники опроса считают и комфортные условия труда — за этот вариант отдали голос 38% респондентов. В топ-5 признаков идеальной работы также вошло удобное расположение и близость к дому — это важно для 30% опрошенных. В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что работа должна доставлять удовольствие, а также способствовать самореализации.
В своей собственной работе пользователи больше всего ценят удобный график работы (32%), хорошую зарплату (31%) и дружный коллектив (30%). Идеальной свою работу назвали 34% опрошенных.
Большинство пользователей хотели бы что-то поменять на своем текущем месте работы. 58% респондентов мечтают о более высокой зарплате, 11% — о переходе на свободный график, а 9% — исправить отношения внутри коллектива. Лишь 6% участников опроса отметили, что они бы оставили все как есть.
Кроме того, также большинство опрошенных по возможности хотело бы продолжать работать в родном городе. Почти четверть участников исследования (24%) представляют "работу мечты" в другом крупном городе или в столице. 18% респондентов заявили, что хотели бы работать за границей.
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Личный счет , Другое , РИА Новости
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