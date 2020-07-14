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Трем категориям россиян повысят пенсии в августе 

Ura.Ru 1 час назад
Трем категориям россиян повысят пенсии
Фото: РИА Новости
Повышение пенсий с 1 августа ждет сразу несколько категорий россиян. Помимо прибавки к выплатам работающим пенсионерам, увеличение коснется также накопительных пенсий и отчислений по программе софинансирования.
«Перерасчет пройдет беззаявительно, и это хорошо. Потому что понятно, что заявление в данном случае носило формальный характер. Кто против того, чтобы ему увеличили пенсию?», — цитирует РИА «Федеральное Агентство Новостей» члена комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрея Исаева.
Для работающих пенсионеров прибавка к пенсии будет ограничена тремя пенсионными баллами, или 271 рублем в денежном эквиваленте. Сумма будет рассчитываться индивидуально, исходя из заработной платы пенсионера.
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Накопительные пенсии россиян в августе ждет увеличение на 9,13%. По словам представителей ПФР, данный процент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений. Повышение коснется 80 тысяч человек.
Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений выплаты повысят на 7,99%. Августовский перерасчет коснется 32 тысяч человек, получающих такую пенсию.
Ранее в Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий для работающих инвалидов. По словам автора инициативы Ярослава Нилова, в настоящий момент размер пенсионных выплат для инвалидов не обеспечивает достойный уровень жизни.
По предварительной оценке, возможная индексация затронет порядка 1,5 миллиона россиян, напоминает «Национальная служба новостей».
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Комментарии 57
Личный счет , Андрей Исаев , Госдума , РИА Новости , РИА ФАН
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