Трем категориям россиян повысят пенсии

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Повышение пенсий с 1 августа ждет сразу несколько категорий россиян. Помимо прибавки к выплатам работающим пенсионерам, увеличение коснется также накопительных пенсий и отчислений по программе софинансирования.

«Перерасчет пройдет беззаявительно, и это хорошо. Потому что понятно, что заявление в данном случае носило формальный характер. Кто против того, чтобы ему увеличили пенсию?», — цитирует РИА «Федеральное Агентство Новостей» члена комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрея Исаева.

Для работающих пенсионеров прибавка к пенсии будет ограничена тремя пенсионными баллами, или 271 рублем в денежном эквиваленте. Сумма будет рассчитываться индивидуально, исходя из заработной платы пенсионера.

Накопительные пенсии россиян в августе ждет увеличение на 9,13%. По словам представителей ПФР, данный процент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений. Повышение коснется 80 тысяч человек.

Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений выплаты повысят на 7,99%. Августовский перерасчет коснется 32 тысяч человек, получающих такую пенсию.

Ранее в Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий для работающих инвалидов. По словам автора инициативы Ярослава Нилова, в настоящий момент размер пенсионных выплат для инвалидов не обеспечивает достойный уровень жизни.

По предварительной оценке, возможная индексация затронет порядка 1,5 миллиона россиян, напоминает «Национальная служба новостей».