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Почти треть работающих россиян опасаются увольнения 

Финмаркет и ещё 4 2 часа назад
Россияне опасаются увольнений
Фото: depositphotos.com
Около 20% сотрудников компаний в конце мая попали под сокращение, пишут "Ведомости", приводя данные опроса, проведенного платформой поиска работы HeadHunter. Почти половина (45%) из опрошенных работодателей признались, что им пришлось уволить часть персонала. При этом часть компаний планируют в ближайшие месяцы дальнейшее сокращение в среднем на 16%.
Это, указывает газета, соотносится с данными опроса фонда
"Общественное мнение" (ФОМ), согласно которым почти треть россиян, имеющих работу, опасаются увольнения. При этом 15% оценивают такую вероятность как высокую (16% — как низкую).
"Но об уровне опасений скорее говорит динамика по вопросу о том, удастся ли им в случае потери найти работу с такими же условиями и такой же зарплатой, как сейчас", — поясняет ведущий аналитик ФОМа Ирина Осипова.
"А именно 22% считают, что удастся, 24% — что не удастся, — рассказала она. — В 2017 г. соответствующее распределение было 34% к 17%. Иными словами, люди не думают, что потеряют работу, но боятся этого, поскольку устроиться на новую сейчас будет сложнее".
Страхи россиян в этом смысле не совсем оправданны, считают эксперты.
"Исторически устойчивая черта российского рынка труда — это огромный страх перед безработицей, — заметил замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников, цитируемая "Ведомостями". — Даже когда безработица находится на очень низких отметках, люди все равно продолжают ее бояться, и это парадоксальным образом способствует стабилизации занятости".
Люди, которые боятся безработицы, охотнее соглашаются с ухудшением условий труда, например на понижение зарплаты. Тем самым сотрудники снижают вероятность потерять рабочее место. Многие предприятия уже воспользовались этим, чтобы снизить свои затраты на оплату труда.
Тем временем уровень безработицы в июне ускорился — до 6,3%. Такую предварительную оценку на днях озвучил вице-премьер Андрей Белоусов. В марте, на момент начала пандемии в России, безработица была на уровне 4,7%, в апреле — 5,8%, а в мае выросла до 6,1%. В последний раз отметку в 6% она превышала в марте 2012 г.
Есть и хорошие новости, отмечают "Ведомости". Согласно тому же опросу HeadHunter в мае увеличилась доля компаний, которые, наоборот, увеличили свой штат. Если в апреле таковых было 3%, то теперь 14%. И те, кто планирует в ближайшее время увеличить штат, говорят о вероятном росте на 10%.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Белоусов , Ирина Осипова , Ростислав Капелюшников , ВШЭ , Фонд "Общественное мнение" , Ведомости
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