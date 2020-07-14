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Кому повысят пенсии с 1 августа? 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Кому повысят пенсии с 1 августа?
Фото: РИА Новости
Прибавки к пенсионным выплатам получат работающие пенсионеры, также будут увеличены накопительные пенсии и отчисления по программе софинансирования. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».
Как сообщал «Рамблер», ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что 1 августа размер пенсии работающих пенсионеров будет откорректирован в сторону увеличения на не более чем три пенсионных балла, то есть максимум на 279 рублей.
По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, повышение пенсий в августе является традиционным и для него не нужно обращаться с заявлением в ПФР.
«Ежегодно в августе производится перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Они продолжают работать — у них накапливаются баллы. В связи с этим пенсия должна быть увеличена. Каждый год с 1 августа такой перерасчет осуществляется — это правильно и нормально», — подчеркнул он.
Также в августе будут увеличены накопительные пенсии и отчисления по программе софинансирования. Повышение накопительных пенсий на 9,13% коснется 80 тысяч человек. Августовский перерасчет выплат участникам программы софинансирования пенсионных накоплений получат 32 тысяч человек.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Исаев , Пенсионный фонд РФ , РИА ФАН
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