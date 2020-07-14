Кому повысят пенсии с 1 августа? 

Прибавки к пенсионным выплатам получат работающие пенсионеры, также будут увеличены накопительные пенсии и отчисления по программе софинансирования. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал «Рамблер», ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что 1 августа размер пенсии работающих пенсионеров будет откорректирован в сторону увеличения на не более чем три пенсионных балла, то есть максимум на 279 рублей.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева , повышение пенсий в августе является традиционным и для него не нужно обращаться с заявлением в ПФР.

«Ежегодно в августе производится перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Они продолжают работать — у них накапливаются баллы. В связи с этим пенсия должна быть увеличена. Каждый год с 1 августа такой перерасчет осуществляется — это правильно и нормально», — подчеркнул он.

Также в августе будут увеличены накопительные пенсии и отчисления по программе софинансирования. Повышение накопительных пенсий на 9,13% коснется 80 тысяч человек. Августовский перерасчет выплат участникам программы софинансирования пенсионных накоплений получат 32 тысяч человек.