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Решетников: по международным стандартам доля живущих в крайней нищете в России — менее 1% 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Названа доля проживающих в крайней нищете россиян
Фото: globallookpress.com
Доля населения, проживающего в условиях крайней нищеты, в России по международным стандартам составляет менее 1%, при этом за чертой национальной бедности (доходы ниже прожиточного минимума) в 2018 году оставалось 12,5% населения. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
"Вторым аспектом устойчивого развития является социальная сфера. Россия достигла цели ликвидации крайней нищеты в ее международном понимании. Сейчас доля такого населения составляет менее 1%. Несмотря на это, в 2018 году за национальной чертой бедности все еще находилось 12,6% населения", — заявил Решетников.
Он отметил, что снижение бедности в два раза является абсолютным приоритетом работы правительства.
Согласно данным ООН, международная черта бедности определяется уровнем потребления $1,9 на человека в день по паритету покупательной способности.
В конце января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России порядка 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них — это семьи с детьми.
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Комментарии 16
Личный счет , Максим Решетников , Татьяна Голикова , ООН
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