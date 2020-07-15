Россиянам предложили платить за просрочку

Граждан России следует материально поощрять за обнаружение в магазинах продуктов питания с истекшим сроком годности. С таким предложением, как сообщает RT, выступил депутат Государственной думы Василий Власов.
Власов, как сообщал «Рамблер», — депутат от Либерально-демократической партии России (ЛДПР), первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Некоторое время назад он направил письмо руководительнице Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анны Поповой.
В нем парламентарий напомнил, что юридические лица наказываются штрафом в размере 20-30 тысяч рублей реализацию еды с истекшим сроком годности, и высказал мнение, что гражданин, выявивший данный факт и заявивший об этом в компетентные органы, должен получать половину суммы штрафа.
«Прошу вас рассмотреть целесообразность создания (соответствующего. — Прим. ред.) правового механизма», — написал Власов Поповой, мотивировав свое предложение тем, что его реализация повысит общественный контроль за правонарушениями, которые связаны с продажей просроченной продукции.