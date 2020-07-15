Россиянам предложили платить за найденную просрочку

В обращении парламентария указывается, что гражданин, который купил такой продукт и обратился по этому поводу в контролирующие органы, может получить моральную компенсацию только через суд. По словам Власова, в данной ситуации они, как правило, могут надеяться лишь на символическую компенсацию.

Депутат призывает в своем письме Поповой рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин в случае выявления факта реализации просроченных продовольственных товаров сообщит об этом в контролирующие органы, «сможет рассчитывать при наложении штрафа (на магазин. — прим. ред.) на половину его суммы».

По мнению Власова, этот экономический стимул позволит улучшить в стране общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.