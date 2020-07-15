Россиянам назначили новые выплаты

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В России бизнесменам назначили новые выплаты на фоне пандемии 

Павел Тиунов и ещё 2 22 минуты назад
С 15 июля российские предприниматели могут рассчитывать на получение выплат, призванных поддержать малый и средний бизнес в условиях экономического кризиса, который возник на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает «Экономика сегодня».
В первую очередь, речь идет о субсидии в размере 15 тысяч рублей, которая должна быть использована на дезинфекцию рабочих мест на предприятии. Вторая выплата предполагает выделение из госбюджета по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника, работа которого заключается в непосредственном взаимодействии с клиентами. Автор статьи подчеркивает, что субсидию получат компании, функционирующие в сфере торговли, услуг, общественного питания, красоты, спорта и туризма.
Отмечается, что на выплаты имеют право юрлица без задолженностей по налогам на сумму более 3 тысяч рублей, а также не банкроты. Заявки будут приниматься вплоть до 15 августа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что россияне, делавшие страховые взносы на накопительную пенсию в 2002-2004 годах, могут получить выплату в размере 5-10 тысяч рублей. На субсидию могут рассчитывать только мужчины, родившиеся в период с 1953 по 1966 год, а также женщины 1957-1966 года рождения.
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Личный счет , Видео , Компании
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