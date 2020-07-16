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Траты россиян за один поход в супермаркет во II квартале подскочили на 28% 

Прайм и ещё 7 3 часа назад
Траты россиян за один поход в супермаркет взлетели
Фото: РИА Новости
Средний чек россиян за один поход в супермаркет во втором квартале вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 488 рублей, говорится в исследовании сервиса Работа.ру и крупнейшего в стране оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В продуктовых супермаркетах средний чек покупки составил 488 рублей — на 28% выше, чем в аналогичный период прошлого года", — подсчитали аналитики.
Также вырос средний чек одного похода в магазин у дома — на 19% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года, до 357 рублей.
Аналитики объяснили заметный рост среднего чека тем, что россияне во время самоизоляции значительно сократили походы в торговые точки, но за одно посещение приобретали больший набор товаров. По данным компаний, в топ покупок продовольственной розницы по объему продаж вошли овощи, фрукты, мясо птицы и свинина, крупы, чай, кофе и пивные напитки.
Россияне с апреля по июнь текущего года больше всего тратили деньги не только на продукты питания, но и на электронику и гаджеты. Средний чек затрат в данной категории составил 6435 рублей, что на 27% выше результата за аналогичный период 2019 года. Самыми популярными товарами по объему продаж стали smart-телевизоры, игровые приставки, смартфоны и наушники к ним.
Существенные траты во втором квартале были у россиян и на товары для строительства, хозяйства и дачи: средний чек на покупки вырос на 35% по сравнению с результатом годом ранее — до 3652 рублей. В топ покупок по объему продаж вошли сухие строительные смеси, древесные плиты и доски, лакокрасочные материалы и садовый инвентарь.
При этом компании провели опрос более 3 тысяч жителей страны и выяснили, что 43% респондентов ожидают во втором полугодии дальнейшего роста трат на продукты питания, 38% опрошенных ждут увеличения расходов на жилищно-коммунальные услуги. Рост расходов на медицинские услуги прогнозируют 21% опрошенных, на ремонт — каждый пятый россиянин. В топ-5 сегментов, где, по мнению опрошенных, вырастут расходы, также вошло образование — его отметили 19% респондентов.
В свою очередь, 11% россиян ожидают, что во второй половине года будут меньше тратить на продукты, а еще 3% респондентов ждут, что смогут сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Снижения трат на медицинские услуги и на образование прогнозируют по 5% россиян, а на ремонт — 9% опрошенных.
Видео дня. Зарплаты выросли в России на 3-4% за первое полугодие
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Личный счет , РИА Новости
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