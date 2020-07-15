В Госдуме прокомментировали ситуацию с маткапиталом 

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала ситуацию с материнским капиталом.

В беседе с НСН она заявила, что в её адрес поступают обращения граждан на данную тему.

«И это не только газификация жилья. Для обеспечения идеи рационального и адресного подхода реализации средств материнского капитала нами, например, была предложена поправка к ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“ (в части оплаты услуг дошкольного образования, осуществляемых индивидуальными предпринимателями)», — сказала депутат.

Как отметила Пушкина, ИП — не организация, и судебная практика в большинстве случаев не подтверждает право родителей на возмещение таких затрат, если образовательные услуги оказывают индивидуальные предпринимали.

В июне газета «Известия» сообщала, что в Госдуме предложили разрешить покупать жильё за счёт маткапитала не только через банки.