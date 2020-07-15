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Россияне бросились брать кредиты 

Артём Кульша и ещё 1 55 минут назад
Россияне снова захотели брать кредиты
Фото: ТАСС
В июне спрос на получение розничных кредитов среди граждан России вернулся на докризисный уровень. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте число заявок россиян на кредиты превышало показатель января на 16%, в апреле — составляло 95% от него, в мае — 88%, а в июне — 105%.
В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что число заявок на кредиты в июне сопоставимо с показателем мая, а в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) — что составило 80% от уровня марта.
«Доля одобренных заявок начала расти, возвращаясь к уровню, который наблюдался до карантина (из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. — Прим. ред.)», — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
В Газпромбанке, Россельхозбанке и банках ВТБ и «Дом.рф» сообщили о возвращении потока заявок в июне к показателям января-февраля, а в Сбербанке, Совкомбанке и Промсвязьбанке — о преодолении им докризисного уровня.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в компании Frank RG подсчитали, что в марте российские банки выдали розничных кредитов на рекордную для этого месяца по меньшей мере с 2013 года сумму — 920,6 миллиарда рублей.
Видео дня. Банки ужесточили требования к заемщикам
Комментарии
Личный счет , Григорий Березкин , Газпромбанк , Банк ВТБ , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк
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