Россияне снова захотели брать кредиты

В июне спрос на получение розничных кредитов среди граждан России вернулся на докризисный уровень. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте число заявок россиян на кредиты превышало показатель января на 16%, в апреле — составляло 95% от него, в мае — 88%, а в июне — 105%.

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что число заявок на кредиты в июне сопоставимо с показателем мая, а в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) — что составило 80% от уровня марта.

«Доля одобренных заявок начала расти, возвращаясь к уровню, который наблюдался до карантина (из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. — Прим. ред.)», — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Газпромбанке, Совкомбанке и Россельхозбанке и банках ВТБ и «Дом.рф» сообщили о возвращении потока заявок в июне к показателям января-февраля, а в Сбербанке Промсвязьбанке — о преодолении им докризисного уровня.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в компании Frank RG подсчитали, что в марте российские банки выдали розничных кредитов на рекордную для этого месяца по меньшей мере с 2013 года сумму — 920,6 миллиарда рублей.