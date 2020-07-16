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В ПФР опровергли слухи о надбавке к пенсии за «советский стаж» 

Павел Тиунов 1 час назад
В ПФР прояснили вопрос о надбавках за «советский стаж»
Фото: РИА Новости
«Советский стаж» учтен при начислении российским пенсионерам выплат по уходу на заслуженный отдых, поэтому необходимости в перерасчете нет, заявили корреспонденту телеканала «Царьград» в Отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Республике Татарстан.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились сообщения, что за стаж работы при Советском Союзе пенсионерам положены надбавки к пенсии: по 1% от пенсионного капитала за каждый год, отработанный в СССР. Юридические фирмы, пользуясь ситуацией, начали предлагать пожилым россиянам свою помощь в оформлении необходимых документов.
В отделении ПФР по Татарстану журналистам сообщили, что опубликованная информация — фейк. По словам представителей фонда, последний перерасчет пенсий в России произошёл в 2010 году. С тех пор ни о каких дополнительных надбавках к выплатам речи не шло.
«Советский стаж граждан учтён, необходимости в перерасчёте пенсий сейчас нет», — цитирует телеканал слова сотрудников ПФР.
В фонде также отметили, что нечистоплотные юридические фирмы, предлагающие помощь в получении надбавок, таким образом оказывают псевдоюридические услуги. Сотрудники таких компаний зачастую просто отправляют запрос в ПФР, получают отказ, а за проделанную работу требуют с пенсионеров плату.
Видео дня. Зарплаты выросли в России на 3-4% за первое полугодие
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Личный счет , Маленькая пенсия , Пенсионный фонд РФ , Царьград ТВ
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