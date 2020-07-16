В ПФР прояснили вопрос о надбавках за «советский стаж»

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились сообщения, что за стаж работы при Советском Союзе пенсионерам положены надбавки к пенсии: по 1% от пенсионного капитала за каждый год, отработанный в СССР. Юридические фирмы, пользуясь ситуацией, начали предлагать пожилым россиянам свою помощь в оформлении необходимых документов.

В отделении ПФР по Татарстану журналистам сообщили, что опубликованная информация — фейк. По словам представителей фонда, последний перерасчет пенсий в России произошёл в 2010 году. С тех пор ни о каких дополнительных надбавках к выплатам речи не шло.

«Советский стаж граждан учтён, необходимости в перерасчёте пенсий сейчас нет», — цитирует телеканал слова сотрудников ПФР.

В фонде также отметили, что нечистоплотные юридические фирмы, предлагающие помощь в получении надбавок, таким образом оказывают псевдоюридические услуги. Сотрудники таких компаний зачастую просто отправляют запрос в ПФР, получают отказ, а за проделанную работу требуют с пенсионеров плату.