В России назвали сумму долгов по алиментам 

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Собираемость выплат улучшилась, однако уровень долга остается слишком высоким. По ее словам, это средства, которые недополучили реальные семьи.

Совет Федерации хочет рассмотреть создание в России алиментного фонда. Большинство сенаторов поддержали инициативу, однако она требует дальнейшего обсуждения, заявила Матвиенко.

Идею создания такого фонда также готовят и в Госдуме . Депутаты предлагают, чтобы выплаты родителей, доходы которых резко сократились из-за пандемии коронавируса, временно взяло бы на себя государство.

Алиментный фонд рассматривают как отдельную структуру, которая будет отвечать за выплаты. Предполагается, что он поспособствует большей ответственности родителей при условии обязательного возврата и взыскания этих средств в фонд.