Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке

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Сбербанк принял решение снизить минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Так, для участников зарплатных проектов взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости.

Для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости, сумма понизилась с 50% до 30%.

Ранее банк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам на 0,5 п. п.