Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке

Сбербанк принял решение снизить минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Так, для участников зарплатных проектов взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости.
Для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости, сумма понизилась с 50% до 30%.
Ранее банк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам на 0,5 п. п.
Президент Владимир Путин заявил, что у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.