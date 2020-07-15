Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.06
$
70.90
81.25
81.38
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.00
79.10
Индексы и котировки Brent
43.40
+0.35 Золото
1806.94
–0.09 РТС
1216.79
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.07
1.1432
+0.0198
30.06
1.1234
12.07
03.07
19.06

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке 

RT на русском 33 минуты назад
Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке
Фото: РИА Новости
Сбербанк принял решение снизить минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Так, для участников зарплатных проектов взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости.
Для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости, сумма понизилась с 50% до 30%.
Ранее банк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам на 0,5 п. п.
Президент Владимир Путин заявил, что у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
Видео дня. Банки ужесточили требования к заемщикам
RT на русском: последние новости
В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с помощью рекламы ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с помощью рекламы
Личный счет , Компании , Недвижимость , Владимир Путин , Сбербанк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Две страны приготовились перейти на евро
Две страны приготовились перейти на евро
Польша подсчитывает цену своего отказа от газа из России
Польша подсчитывает цену своего отказа от газа из России
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Россияне согласились остаться без копейки
00:36
Россияне согласились остаться без копейки
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение