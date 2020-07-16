Эксперт предупредил об «экзотических» случаях с пенсиями 

Как писал «Рамблер», ранее в ПФР объяснили, что право на надбавку к пенсии есть у людей, которые имеют трудовой стаж до 1 января 1991 года. Надбавка составляет один процент от пенсионного капитала за каждый отработанный в Советском Союзе год.

По словам Добромыслова, данные о стаже есть в системе переучета, но лучше прийти с документами в отделение ПФР и всё сверить: в 90-е данные могли потеряться.