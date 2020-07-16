Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.15
$
70.90
81.31
81.58
Прогноз
13.07 – 20.07
$
69.50
78.70
Индексы и котировки Brent
43.31
+0.07 Золото
1800.63
–0.04 РТС
1219.26
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.07
1.1434
+0.0183
01.07
1.1251
13.07
05.07
21.06

Эксперт предупредил об «экзотических» случаях с пенсиями 

Мария Иванова и ещё 3 4 часа назад
Эксперт предупредил об «экзотических» случаях с пенсиями
Фото: РИА Новости
Кандидат экономических наук Константин Добромыслов посоветовал россиянам, имеющим право на надбавку к пенсии за советский стаж, согласовывать данные о стаже с Пенсионным фондом России (ПФР) . Об этом сообщает «Царьград».
Как писал «Рамблер», ранее в ПФР объяснили, что право на надбавку к пенсии есть у людей, которые имеют трудовой стаж до 1 января 1991 года. Надбавка составляет один процент от пенсионного капитала за каждый отработанный в Советском Союзе год.
По словам Добромыслова, данные о стаже есть в системе переучета, но лучше прийти с документами в отделение ПФР и всё сверить: в 90-е данные могли потеряться.
«Какая-то была вакханалия в 1990-е годы, когда разные были предприятия… И они то платили, то не платили страховые взносы, зарплату разную, какую-то экзотическую, начисляли», — объяснил эксперт.
Видео дня. Зарплаты выросли в России на 3-4% за первое полугодие
Личный счет , Константин Добромыслов , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Две страны приготовились перейти на евро
Две страны приготовились перейти на евро
Глава ЦБ решила судьбу деноминации рубля
Глава ЦБ решила судьбу деноминации рубля
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
00:35
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение