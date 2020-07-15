Минфин высказался об изъятии накоплений россиян

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.
"Когда у нас в российской экономике проявились кризисные явления, которые мы наблюдали в последние месяцы, с подачи, наверное, некоторых комментаторов возникла тема того, что правительство или российское государство в целом рассматривает возможности использовать накопления граждан для финансирования расходов, дефицита бюджета, который в этом году по объективным причинам увеличится", — сообщил Максимов. По его словам, Минфин такую возможность не рассматривал.
В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина также исключала мораторий на выдачу банковских вкладов. Она указывала, что это невозможно с точки зрения закона.
Дефицит федерального бюджета, по ожиданиям Минфина, в 2020 году не превысит 5% ВВП, говорил в начале июля замминистра финансов Владимир Колычев. В Банке России не исключали, что он может достичь и 6% ВВП.