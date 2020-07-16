После карантина: ЦБ прогнозирует временный рост цен 

Нормализация эпидемиологической обстановки и возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли могут спровоцировать временный рост цен, заявили в Банке России . О том, восстановятся ли цены, что сдержит дальнейший рост, и какие товары уже не станут дешевле — рассказывают эксперты.

Цены на товары и услуги могут вырасти на фоне возобновления в стране работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения ситуации коронавируса. Об этом сообщил Банк России в новом выпуске информационно-аналитического комментария «Динамика потребительских цен».

Отмечается, что цены могут отразить «эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале» текущего 2020 года. По прогнозу ЦБ, рост цен будет носить временный характер.

«По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса — как внутреннего, так и внешнего», — говорится в документе регулятора.

Это значит, чтов ближайшее время краткосрочные факторы, которые приводят к ускоренному росту цен, закончатся, и на цены с новыми силами начнут действовать замедляющие инфляцию факторы.

В Банке России добавляют, что это даст возможность сохранить месячный индекс потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг — падение спроса позволит сделать так, что цены будут меняться на все одинаково. В комментарии регулятора также отмечается, что вследствие выхода низких значений второго полугодия 2019 года, до конца 2020-го вероятно постепенное повышение годовой инфляции.

С выводами экономистов из Банка России трудно не согласиться, говорит «Газете.Ru» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган . Он отмечает, что летом прошлого года на динамику инфляции влияли более жесткие условия монетарной политики, относительно благоприятный урожай, а также укрепление рубля в условиях снижения ключевой ставки.

В результате в августе и в сентябре потребительские цены в помесячном сравнении снизились на 0,24% и 0,16% соответственно, в октябре рост оказался минимальным за десять лет в 0,13%, а в июле показал третий результат за этот период в 0,2%, приводит данные эксперт.

Михаил Коган объясняет, что в сравнении с прошлым годом сегодня наблюдается обратная ситуация: в ценах действительно должен проявить себя отложенный спрос в связи со снятием мер социального дистанцирования, который коснется, в том числе, и импортных товаров и услуг, которые будут оцениваться дороже в связи с ослаблением рубля в марте.

«Несмотря на укрепление рубля в последние недели-месяцы, обменные курсы остаются ниже по сравнению со средними значениями прошлого года, и это не может не сказаться на динамике импортных цен, которые влияют на общий показатель инфляции», — объясняет эксперт из «Высшей школы управления финансами».

Цены действительно выросли на фоне пандемии и ажиотажного спроса на ряд товаров — продукты длительного хранения и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), обращает внимание первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал . Он напоминает, что на такую динамику наложился и сезонный фактор — на плодоовощную продукцию весной цены традиционно увеличиваются, поскольку запасы отечественной продукции заканчиваются, а импортные поставки — растут.

Михаил Коган отмечает, что в марте себя ярко проявил эффект девальвации рубля — рост цен в апреле оказался чуть ли не втрое выше, чем в прошлом году — 0,83% против 0,29%. Однако в дальнейшем из-за введения карантина, который ограничил уровень активности потребителей, и других факторов этот эффект стал не столь заметен, добавляет эксперт.

При этом Павел Сигал также соглашается, что ослабление рубля сыграло свою роль, как и эффект отложенного спроса — востребованнее стало все, что люди откладывали из-за режима самоизоляции (покупка одежды, обуви, мебели и прочего).

«Это нормальный процесс, когда цены на ряд товаров повышаются в определенный период, а затем снижаются. Здесь работает сезон, спрос, объем импорта, курс рубля и так далее», — объясняет Павел Сигал. Он добавляет, что в ближайшее время снижение цен на ряд товаров действительно возможно — к примеру, на продукцию российского агропромышленного комплекса, поскольку в магазины начнет поступать продукция нового сезона.

«А вот на автомобили, иностранную бытовую технику, смартфоны и аксессуары снижения цен не будет — поскольку вырос курс доллара и евро, а также увеличились издержки производителей из-за пандемии», — предупреждает первый вице-президент «Опоры России».

Однако дальнейший рост цен, когда эффект отложенного спроса с учетом ослабления рубля исчерпает себя, будут сдерживать умеренные темпы восстановления расходов населения, резюмирует Михаил Коган.