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Недельные расходы россиян сократились в конце июля 

Rambler News Service и ещё 3 30 минут назад
Недельные расходы россиян сократились
Фото: ТАСС
Повседневные расходы типичной российской семьи в период с 27 июля по 2 августа сократились на 3,4% по сравнению с прошлой неделей и составили 4394 руб., свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

«На неделе с 27 июля по 2 августа объем повседневных расходов в России сократился. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4394 руб., что на 3,4% меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.

В годовом выражении расходы выросли на 112 руб. или на 2,6%.
Аналитики отмечают, что в июле-августе нет явной сезональности расходов, поэтому недельная волатильность расходов за этот и прошлый год может приводить к неустойчивой динамике против прошлого года.
Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
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