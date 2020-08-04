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Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 4,58% 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла
Фото: РИА Новости
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%, говорится в материалах Банка России.
Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде июля находилась на уровне 4,55%.
В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
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Личный счет , Компании , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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