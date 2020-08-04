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СМИ: россияне сократили ежедневные расходы в июле 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
Россияне сократили ежедневные расходы
Фото: PIXABAY.COM
Недельный средний чек россиян за период с 27 июля по 2 августа сократился на 16 рублей по сравнению с предыдущей неделей и составил 573 рубля. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на данные исследования.

«Рост чека против прошлого года уже замедлился. Мы можем его зафиксировать и подвести итоги: ранее основным драйвером роста чека была реакция на эпидемию (закупки и снижение частоты), а сейчас — рост цен», — отмечается в результатах исследования.

Тем временем по данным Федеральной службы государственной статистики стоимость некоторых продуктов в магазинах повысилась в сравнении с прошлого года. Например, цена килограмма яблок в июне 2020 года достигла 136 рублей, а годом ранее — 105,3 рубля. Оптовые цены тоже подскочили на 20%.
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