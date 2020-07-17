«Коронавирусные» выплаты хотят продлить

Выплаты семьям с детьми в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса предлагают продлить до сентября. Это обеспечит и эффективную работу бизнеса, так как пособия повысили покупательский спрос.
Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, заметивший, что «вертолётные» десять тысяч рублей семьям с детьми — «было очень правильно».
И мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны начался спрос, люди начали покупать. Торговые сети фиксировали это. Но это недостаточно, как нам кажется. Надо ещё где-то в сентябре или в августе-сентябре сделать ещё одну такую же волну, если, конечно, нефть не поднимется или коронавирус не отступит, — цитирует Титова РИА Новости.
Поддержка населения очень положительно сказалась на бизнесе, и меры поддержки в первую очередь должны быть направлены на население, считает уполномоченный по правам предпринимателей.
Спрос на продукцию должно обеспечить население — и для бизнеса порой это гораздо важнее, чем все кредиты.
Ранее NEWS, ru сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.