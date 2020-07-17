«Коронавирусные» выплаты хотят продлить

Выплаты семьям с детьми в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса предлагают продлить до сентября. Это обеспечит и эффективную работу бизнеса, так как пособия повысили покупательский спрос.

Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов , заметивший, что «вертолётные» десять тысяч рублей семьям с детьми — «было очень правильно».

И мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны начался спрос, люди начали покупать. Торговые сети фиксировали это. Но это недостаточно, как нам кажется. Надо ещё где-то в сентябре или в августе-сентябре сделать ещё одну такую же волну, если, конечно, нефть не поднимется или коронавирус не отступит, — цитирует Титова РИА Новости.

Поддержка населения очень положительно сказалась на бизнесе, и меры поддержки в первую очередь должны быть направлены на население, считает уполномоченный по правам предпринимателей.

Спрос на продукцию должно обеспечить население — и для бизнеса порой это гораздо важнее, чем все кредиты.