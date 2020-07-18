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Реальные доходы жителей России снизились во втором квартале 2020 года 

Вечерняя Москва и ещё 2 3 часа назад
Реальные доходы россиян снизились
Фото: Вечерняя Москва
Реальные располагаемые денежные доходы жителей России (сумма за вычетом обязательных платежей, скорректированная на индекс потребительских цен) уменьшилась на 8 процентов в годовом выражении во втором квартале 2020 года. Это следует из данных Росстата.
Так, доходы снизились на 4,8 процента к аналогичному периоду прошлого года — они составляют 32 854 рублей.
Реальные зарплаты в мае 2020 года выросли на 1 процент по сравнению с таким период прошлого года. Среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян составила 50 747 рублей.
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 18,6 миллиона за первый квартал 2020 года, что составляет 12,6 процента от общей численности населения, передает ТАСС.
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Личный счет , Росстат , ИТАР-ТАСС
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