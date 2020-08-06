Названа выгодная альтернатива дешевеющим рублям

Вложениям в наличные доллары в неспокойные времена следует предпочесть параллельные инвестиции в акции фармкомпаний и ритейлеров, рассказала агентству "Прайм" ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Кира Лист.

"Какие есть альтернативы рублю на текущий момент? Те, кто помнит 1998 год, предложат американский доллар. Однако тут есть один подводный камень — выборы президента США 3 ноября этого года. Если вспомнить выборы в 2016 году, то американскую валюту порядком штормило в подобный период. Поэтому делать ставку на нее в чистом виде не стоит", — советует она.

Вспомним, что у нас "запланирована по графику" вторая волна пандемии коронавируса. С учетом того, что пришло время тестировать вакцину, а в дальнейшем и производить, сразу приходит на ум выражение "кому — война, а кому — мать родна". По такому принципу всегда жили и будут жить фармацевтические компании. В среднем стоимость акций фармацевтического сектора за первую волну пандемии выросла на 18-35% с марта этого года.

Таким образом, инвестируя часть средств в доллары и одновременно в акции крупнейших международных фармацевтических гигантов, можно убить двух зайцев: страховка от еще одного обрушения рубля и с помощью второй волны роста цен на акции — страховка риска по возможным "болтаньям" американской валюты во время грядущих выборов.

И, чтобы быть до конца правильным инвестором, на часть денежных средств, которые необходимо инвестировать, можно купить акции отечественных продуктовых и алкогольных ритейлеров, которые во время первой волны далеко не бедствовали, что и отразилось на стоимости акций.

В целом эксперт советует придерживаться классических правил инвестирования и управления личным капиталом. Прежде всего, не стоит забывать о столь известной всем фразе, как "не класть все яйца в одну корзину". Наиболее верным подходом будет распределение сбережений минимум на 4 инвестиционных актива. К примеру, часть хранится в наличных американских долларах, часть средств "на жизнь и бытовые нужды" на рублевом счету в банке, часть в российских ценных бумагах, причем в акциях, а не облигациях.

Еще часть можно распределить на покупку акций международных гигантов. При наличии достаточной суммы, чтобы не брать ипотеку, и возможности оставить большую часть средств на другие инвестиции, оптимальным вариантом будут инвестиции в недвижимость.

"Важно определить для себя риск, на который вы готовы пойти. Следует понимать, что безрисковых инвестиций не бывает в природе. Даже когда ваши кровные лежат в сейфе или под матрасом, риск обесценивания и инфляции не останется за дверью и даже стучаться не станет, чтобы прийти", — говорит эксперт.

Не стоит бояться реинвестировать. Если вы видите, что деньги не работают в том месте, куда вы вложились, смело забирайте и заставляйте их работать в другом месте. Например, забрав вовремя малодоходный вклад и реинвестировав в лучший, более доходный актив, можно заработать в разы больше. Многие не любят перемены и лишние "телодвижения", что в дальнейшем оборачивается упущенной выгодой.

Таким образом, соблюдая обязательные правила грамотного инвестирования и подстраиваясь под текущую мировую ситуацию можно не только сохранить свои сбережения, но и заработать на кризисе. В спокойное время мы можем тратить деньги, но в неспокойные — просто обязаны зарабатывать, заключила Лист.