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Эксперт объяснил, можно ли не платить за капремонт

News.ruиещё 4
40 минут назад
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Собственник квартиры по российским законам обязан оплачивать взносы за капремонт. Можно и не платить, только в этом случае рано или поздно возникнут проблемы.
Можно ли не платить за капремонт?
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Об этом рассказал генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко, сообщает «Прайм».
По его словам, одним из возможных вариантов развития событий при неуплате взносов является получение требования от судебных приставов. Причём сумма, указанная в бумагах, может оказаться для собственника внушительной, поскольку в неё включат не только пропущенные платежи, но и пени по ним.
Также столкнуться с проблемой из-за неуплаты взносов собственник может в ситуации, когда задумает продать недвижимость. У него попросят справку об отсутствии задолженности, а поскольку она будет, покупатель на законных основаниях потребует погасить долги или откажется от покупки недвижимости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России могут отказаться от программы капитального ремонта многоквартирных домов в пользу комплексной модернизации целых кварталов. Об этом сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. О вероятных перспективах он рассказал в Уфе на Международном форуме урбанистики. По его словам, в министерстве изучают вопрос, взвешивая все плюсы и минусы.
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Личный счет,Городские Инновационные Технологии
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