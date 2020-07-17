Можно ли не платить за капремонт?

Собственник квартиры по российским законам обязан оплачивать взносы за капремонт. Можно и не платить, только в этом случае рано или поздно возникнут проблемы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

По его словам, одним из возможных вариантов развития событий при неуплате взносов является получение требования от судебных приставов. Причём сумма, указанная в бумагах, может оказаться для собственника внушительной, поскольку в неё включат не только пропущенные платежи, но и пени по ним.

Также столкнуться с проблемой из-за неуплаты взносов собственник может в ситуации, когда задумает продать недвижимость. У него попросят справку об отсутствии задолженности, а поскольку она будет, покупатель на законных основаниях потребует погасить долги или откажется от покупки недвижимости.