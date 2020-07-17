До 200 тысяч: в России введут новые пособия

Молодые семьи могут получить почти 200 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей и взять ипотечный кредит на льготных условиях. Об этом сообщает «Лайф».

В России молодые семьи, как сообщал «Рамблер», имеют право на дополнительные пособия при рождении детей. Не все они знают об этом.

Например, супруги моложе 30 лет, хотя бы один из которых зарегистрирован в Москве, могут получить единовременное пособие в связи с рождением ребенка: при рождении первого — пять прожиточных минимумов (более 88 тысяч рублей в 2020 году), при рождении второго — семь прожиточных минимумов (свыше 123 тысяч рубля), при рождении третьего — 10 прожиточных минимумов (более 176 тысяч рублей).

Также молодые семьи могут принять участие в целом ряде жилищных программ. Например, государство частично или полностью (на сумму не более 450 тысяч рублей) погасит обязательства по ипотеке семей, в которых третий или последующие дети родились или родятся 1 января 2019 года — 31 декабря 2022 года.

Также на федеральном уровне для семей с детьми предусмотрена возможность оформления ипотечного займа на льготных условиях (под 6% годовых), а в Москве — списание 30% от выкупной стоимости купленной квартиры из жилищного фонда города.