До 200 тысяч рублей: Кого ждут высокие пособия в РФ

Молодые семьи при рождении детей могут получить пособия до 200 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказала юрист Анастасия Гурина.

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Сумма зависит от установленной величины прожиточного минимума в городе. При рождении первого ребёнка выплачивают пять прожиточных минимумов, второго — семь, третьего и последующих — десять. Например, если супруги, которые зарегистрированы в Москве по месту жительства, могут претендовать на единовременное пособие при рождении ребенка.

Так, сейчас на первенца выплачивают чуть больше 88 тысяч рублей, на второго — около 123 тысяч рублей, на третьего — 176 тысяч рублей. Однако есть ряд нюансов, которые нужно уточнять.

Кроме того, как пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко, существуют жилищные программы для молодых семей. Например, государство может частично или полностью погасить обязательства по ипотеке. Такое право есть у семей, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребёнок или последующие дети. Они могут рассчитывать на погашение ипотеки. Но есть ограничения по сумме — не более 450 тысяч рублей. Воспользоваться этой мерой господдержки можно только один раз.