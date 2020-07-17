Экономист Антон Любич заявил, что повышение цен на газ серьезно ударит по сорока процентам россиян. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как писал «Рамблер», с 1 августа в стране вырастут цены на газ, предназначенный для продажи населению.

Принадлежащее Григорию Березкину РБК писало , что в среднем газ подорожает на три процента. К примеру, в Москве и области рост составит 114 рублей (с 3807 до 3921 за тысячу кубометров), в Новосибирской области - 112 (с 3702 до 3813), в Чечне - 116 рублей (с 3858 до 3974).

Любич отметил, что повышение цен сильнее всего отразится на семьях, где доход составляет менее 17 тысяч рублей на взрослого.

«Это порядка сорока процентов населения», - подчеркнул экономист.

По его мнению, роста цен можно было избежать, так как газовики не слишком сильно пострадали из-за пандемии.