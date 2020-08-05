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Станет полегче. Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа 

Primpress и ещё 2 2 часа назад
Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа
Фото: pexels.com
Дополнительное денежное пособие получит ряд российских пенсионеров в середине августа. Об этом заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, государство должно выплатить пожилым гражданам вторую порцию пособий за соблюдение режима самоизоляции. Но получить деньги смогут не все и не везде. Выплата носит строго региональный характер и зависит от решения местных властей.
Так, точно известно, что получить по 2 тысячи рублей смогут некоторые пенсионеры, которые проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Якутии, Крыму. Рассчитывать на выплаты можно пожилым гражданам старше 65 лет. Ожидается, что на полученную выплату пенсионеры смогут приобрести себе продукты и лекарства.
Перечисления должны начаться с 17 августа. Такую дату предварительно обозначают, например, в Тюменской области.
Ранее сообщалось, что новую денежную выплату смогут получить на свои банковские карты российские пенсионеры. Деньги переведут части пожилых граждан в срок до 14 августа.
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Комментарии
Личный счет , Павел Сигал
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