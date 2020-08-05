Каким пенсионерам дадут по 2000 рублей с 17 августа

Дополнительное денежное пособие получит ряд российских пенсионеров в середине августа. Об этом заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал , сообщает PRIMPRESS.

По его словам, государство должно выплатить пожилым гражданам вторую порцию пособий за соблюдение режима самоизоляции. Но получить деньги смогут не все и не везде. Выплата носит строго региональный характер и зависит от решения местных властей.

Так, точно известно, что получить по 2 тысячи рублей смогут некоторые пенсионеры, которые проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Якутии, Крыму. Рассчитывать на выплаты можно пожилым гражданам старше 65 лет. Ожидается, что на полученную выплату пенсионеры смогут приобрести себе продукты и лекарства.

Перечисления должны начаться с 17 августа. Такую дату предварительно обозначают, например, в Тюменской области.

Ранее сообщалось, что новую денежную выплату смогут получить на свои банковские карты российские пенсионеры. Деньги переведут части пожилых граждан в срок до 14 августа.