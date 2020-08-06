«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в котором предложила предоставить финансовую помощь россиянам, оставшимся во время эпидемии коронавируса без работы, и тем, чей доход оказался ниже прожиточного минимума.

Лидер партии Сергей Миронов напомнил, что из-за введения режима повышенной готовности в России было принято решение о запрете на проведение развлекательных, культурных, спортивных, выставочных мероприятий, остановилась работа торговых центров, ресторанов, кафе, парикмахерских, фитнес-центров. Предприятиям малого и среднего бизнеса пришлось пойти на сокращение сотрудников, передает РИА «Новости».

«Фракция «Справедливая Россия» предлагает ввести дополнительные социальные выплаты. По нашему мнению, граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе. Решение о выплатах и порядок ее предоставления должно принимать правительство России», — заявил Миронов.

Он добавил, что из-за пандемии люди потеряли работу, эпидемия коронавируса поставила их в сложное финансовое положение и многие полностью зависят от социальных выплат.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.