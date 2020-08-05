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Средний размер выплат для безработных в условиях коронавируса вырос 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России вырос средний размер выплат для безработных
Фото: РИА Новости
Средний размер выплат на одного безработного в России в условиях пандемии вырос с 5 тыс. 880 рублей в феврале 2020 года до 8 тыс. 572 рублей в июле 2020-го, указывается в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства о выделении Роструду бюджетных ассигнований из резервного фонда на социальные выплаты безработным в регионах.
На фоне ситуации с коронавирусом были увеличены на определенный период 2020 года соцвыплаты отдельным категориям безработных, в том числе выплаты на несовершеннолетних детей. В данный момент на осуществление социальных выплат безработным гражданам предусмотрено 110,5 млрд рублей, передает ТАСС.

«По состоянию на 15 июля 2020 года израсходовано 60,7 млрд рублей (54,9%). При этом 29,9 млрд рублей приходится на июнь и первые 14 дней июля 2020 года, так как в указанном периоде осуществлялись все предусмотренные дополнительные выплаты безработным гражданам, а их численность находилась на самых высоких значениях — 2,5 млн человек, что в 3,1 раза и 1,47 раз больше, чем численность безработных за май и апрель», — следует из проекта распоряжения.

Средний размер выплат на одного безработного вырос с 5 тыс. 880 рублей (февраль 2020 года) до 8 тыс. 572 рублей (июль 2020 года) — в 1,4 раза.
По оценке Минтруда, ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в июле-августе составит порядка 3 млн человек, а с сентября начнется постепенное снижение численности до уровня июня 2020 года.
Мониторинг федеральной службы по труду и занятости показал, что в группу риска входят 15 субъектов, у которых израсходовано более 70% от предусмотренных средств на выплаты безработным — дефицит средств на август и сентябрь составит 19,971 млрд рублей. Именно такая сумма будет выделена из резервного фонда правительства в 2020 году.
В данный момент максимальный размер пособия по безработице в объеме МРОТ — 12 тыс. 130 рублей — установлен до конца 2020 года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объеме 4,5 тыс. рублей — до 1 октября 2020 года.
Изначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, а минимальный — 1,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в России резко выросло число безработных.
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Личный счет , Недвижимость , Рынки
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