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Ситуация с вкладами может вернуться в 1990-е 

Артём Кульша и ещё 19 1 час назад
Ситуация с банковскими вкладами может вернуться в России к состоянию середины 1990-х годов. Об этом, как сообщает РБК, заявил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.
Он напомнил, что, как сообщал «Рамблер», в настоящее время целевой показатель инфляции в России составляет 4% годовых, ключевая ставка Центрального банка России — 4,25% годовых, а доходность базовых вкладов — немногим превышает 4%.

«Мы, конечно, рискуем, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов», — считает заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Он напомнил, что в середине 1990-х годов инфляция превышала ставку по депозитам, в связи с чем никто не воспринимал депозиты в качестве источника сбережения и приумножения средств. Печатников допустил, что вскоре граждане России могут начать искать альтернативу вкладам.
Также он высказал мнение, что в сентябре ставки по накопительным счетам станут меньше, составив 70-80% от базовой доходности срочных депозитов.
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Личный счет , Видео , Банк ВТБ , Центральный банк России
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