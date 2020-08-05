Ситуация с банковскими вкладами может вернуться в России к состоянию середины 1990-х годов. Об этом, как сообщает РБК, заявил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

Он напомнил, что, как сообщал «Рамблер», в настоящее время целевой показатель инфляции в России составляет 4% годовых, ключевая ставка Центрального банка России — 4,25% годовых, а доходность базовых вкладов — немногим превышает 4%.

«Мы, конечно, рискуем, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов», — считает заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Он напомнил, что в середине 1990-х годов инфляция превышала ставку по депозитам, в связи с чем никто не воспринимал депозиты в качестве источника сбережения и приумножения средств. Печатников допустил, что вскоре граждане России могут начать искать альтернативу вкладам.

Также он высказал мнение, что в сентябре ставки по накопительным счетам станут меньше, составив 70-80% от базовой доходности срочных депозитов.